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      Тысячи сербов вышли на митинг с требованием отставки президента

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      Несколько тысяч сербов вышли на улицы Белграда с требованием отставки президента Александара Вучича
      Несколько тысяч сербов вышли на улицы Белграда с требованием отставки президента Александара Вучича / Фото из соцсетей

      Сербы требуют отставки своего действующего президента Александара Вучича. С таким призывом несколько тысяч человек вышли на улицы Белграда в субботу, 26 января.

      Активисты прошли маршем к дому правительства и помещению, где работает проправительственный государственный телеканал RTS, пишет DW.com.

      Читайте также: В Сербии тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память оппозиционного политика

      На митинге выступил бывший судья Верховного суда страны Зоран Ивошевич, поддержавший идею отставки Вучича. Ивошевич также отметил, что действующий президент Сербии нарушает принцип разделения власти.

      Народ Сербии протестует против Вучича уже более месяца. Люди требуют от правительства права на свободу слова и независимые, свободные выборы. Сербы возмущены тем, что президент сконцентрировал всю власть на себе, и обвиняют его в авторитаризме. Со своей стороны, Вучич заявил, что не выполнит просьбу демонстрантов даже тогда, если на улицы выйдет пять миллионов человек.

      Когда начались массовые протесты в Сербии?
      Массовые протесты в Белграде начались 8 декабря после жестокого избиения 23 ноября 2018 года людьми в черных рубашках на юге Сербии в городе Крушевац оппозиционера Борко Стефановича, лидера Левой партии. Политику нанесли удары железным прутом, в результате чего он получил тяжелые травмы. Подозреваемые в нападении были вскоре задержаны, но незадолго до новогодних праздников освобождены из-под стражи в связи с недостатком доказательств. Вучич осудил этот инцидент, но оппозиция обвиняет его в том, что риторика президента и шельмование критиков и оппозиционеров создали в стране обстановку нетерпимости. Также они утверждают, что к избиению причастна правящая Сербская прогрессивная партия.

      В социальных сетях появились фото и видео с митинга.

       

      Теги: Новости Украины Белград Протесты Сербия
      Источник: 24 Канал
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