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      Тысячи украинцев приняли участие в Мегамарше вышиванок в Одессе: впечатляющие фото

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      С радостными улыбками, трогательным флешмобом и громким оркестром... Неслыханный Мегамарш вышиванок в Одессе: больше двух тысяч одесситов прошлись сегодня по центру города в одежде свободных людей.

      Как это было – читайте в фоторепортаже 24 канала.

      Читайте также: О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике

      Уже в двенадцатый раз одесситы провели марш в вышиванках. Организатор Наталья Михайленко рассказала, что переняла Мегамарш у киевлян в 2012 году. Тогда вышло только 150 человек, а сегодня – больше двух тысяч! Ранее марш проводили дважды в год. А с 2017-го только раз – ко Всемирному дню вышиванки.


      Дети на марше вышиванок в Одессе


      В Одессе прошел мегамарш вышиванок

      "Традиционно Мегамарш проходит по субботам, но в этом году день выпадал на 75-ю годовщину со дня депортации крымскотатарского народа. Поэтому мы решили провести марш 19 мая, но эта дата тоже очень печальная. Сегодня Украина чтит память жертв политических репрессий. Больше 10 миллионов людей уничтожили с 1918 года по 1991 год. Поэтому сегодняшний Мегамарш в вышиванках начали минутой молчания, – прокомментировала Наталья Михайленко.

      После минуты молчания в память о жертвах репрессий, молодые курсанты Военно-морских сил инициировали флешмоб с корабликами на поддержку 24-х пленных Россией украинских моряков, а также выкрикивали заключенным землякам слова поддержки: "Вы не забыты, мы вас ждем!".


      На марше вышиванок в Одессе вспомнили о пленных моряках


      Марш в Одессе: дети несут баннер с фотографиями украинских политзаключенных

      После этого тысячи одесситов колонной двинулись от улицы Дерибасовской к городскому совету. Они громко скандировали лозунги: "Все мы украинские дети, прогресс наш не остановить!", "Утром надевай вышиванку!", "Молдаванка и Пересыпь – в вышиванках вся Одесса!", "Казацкому роду нет перевода", "Слава Украине! Героям Слава!", "Украина превыше всего!"…

      "Марш в вышиванках для Одессы очень важен, потому что Одесса – это украинский город! Но это нужно ежедневно, ежечасно доказывать сепаратистам, которые живут в нашем славном городе. Я хожу в вышиванке на службу Божью, на работу, потому что вышиванка – это знак нашей нации, национальный символ Украины", – прокомментировал преподаватель факультета военно-морских сил НУ "Одесская морская академия" Василий Дьяченко.


      Марш вышиванок в Одессе


      Патриотичные одесситы вышли на марш вышиванок

      А уже возле мэрии участников акции ждал оркестр Национальной гвардии Украины. Под громкие аплодисменты нацгвардейцы задорно сыграли более 10 композиций и завершили торжественным исполнением Государственного гимна Украины.


      В Одессе прошел красочный марш вышиванок

      "Это мероприятие для Одессы и для Украины очень важно, потому что вышиванка – это история, это жизнь, это становление украинской государственности. В вышиванке можно найти и грусть, и радость, и расцвет, и веселье украинского народа. Еще несколько лет назад было всего несколько десятков человек, а сегодня уже много. Это свидетельство того, что Одесса – это Украина! И мы все украинцы, должны жить в мире. Украина любит мир. Сложности, которые сейчас есть, развеются, как роса на солнце. Приятно, что новое поколение вырастает и поддерживает такие добрые традиции великого украинского культурного наследия", – сказал отец Православной церкви Украины Михаил.

      Но на этом торжества не закончились. Присутствующие переместились к памятнику Дюку и выстроились на Потемкинской лестнице, чтобы сделать фото с дрона на память. Впечатляюще развевались огромный украинский флаг и флаг крымско-татарского народа, который специально для марша передали из Киева.

      Патриотический Мегамарш вышиванок в Одессе

      "В очередной раз посетила Мегамарш. Очень люблю это мероприятие, потому что вокруг столько людей в вышиванках, они будто светлее и добрее становятся. Нравятся две категории, которые приходят на Марш: маленькие детки и старики. Это вызывает особое восхищение. Шествие через всю Дерибасовскую и до Потемкинской лестницы заряжает положительной энергией надолго", – поделилась впечатлениями участница Валентина Мазепа.

      Марш вышиванок в Одессе: видео с дрона

       

      Авторы фото: Екатерина Петренко, Владислав Балинский

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      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: День вышиванки Новости культуры Новости Одессы Новости Украины Фотоновости Украинские моряки в плену Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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