Эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал 24 Каналу, что Кит Келлог не имеет специального дипломатического опыта в ведении переговоров по завершению войны. Но он имеет военный опыт, который может пригодиться.

Смотрите также Трамп ответил, когда Вашингтон рассмотрит вопрос о военной помощи Украине

Вероятные проблемы администрации Трампа

Александр Краев назвал 2 самые большие проблемы, с которыми команда Трампа может столкнуться с во время попыток завершить войну на территории Украины.

Первое – россияне будут расшатывать администрацию новоизбранного президента США ядерным шантажом.

И здесь как раз отсутствие дипломатического и наличие военного опыта (у Келлога – 24 канал) может наоборот помочь. Человек с полноценным военным опытом менее вероятно будет подкуплен российскими угрозами, которые те постоянно используют против Запада,

– сказал эксперт совета внешней политики.

Второе – у Трампа на пути к завершению российско-украинской войны могут столкнуться с неопределенной позицией Китая.

Мы видим, что с одной стороны Китай готов давить на россиян, но с другой у нас никогда не будет уверенности в том, что там будут продвигать идею того, чтобы Россия шла на переговоры,

– отметил Александр Краев.

Он подытожил, что, однозначно, нельзя доверять стране-агрессору. В Украине прекрасно это понимают, поэтому есть надежда, что в администрации Дональда Трампа также будут работать с осознанием этого.

К слову, Дональд Трамп призвал Россию завершить войну в Украине, пригрозив ввести санкции и пошлины на весь российский экспорт в США, если этого не произойдет. Он также отметил, что стремится помочь России избежать экономического краха, одновременно выразив симпатию к российскому народу.