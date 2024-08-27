У трех известных украинских беглецов нашли угольный бизнес на Дальнем Востоке России

Бывший глава НБУ Сергей Арбузов, бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко и бывший "младоолигарх" Сергей Курченко имеют угольный бизнес на Чукотке в России.

Украинцы-беглецы являются владельцами кипрской компании Prontoservus Limited. Об этом говорится в расследовании российского издания Кедр.Медиа и общественной организации "Арктида", пишет LIGA.net.

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Арбузов, Курченко и Онищенко имеют угольный бизнес на Чукотке

Компания Prontoservus Limited через еще одну кипрскую фирму BS Chukchi Investments получает роялти от продажи угля с месторождения Амаам Беринговского каменноугольного бассейна на Чукотке.

Добычей угля до недавнего времени занималась группа компаний, связанная с зарегистрированной в Австралии фирмой Tigers Realm Coal (TIG).

В 2023 году TIG добыла рекордные 1,6 миллиона тонн сырья – это на 56% больше, чем в 2021. За этот период объем реализованного угля увеличился на 39%, а выручка на 35%. Стоит отметить, что основные клиенты TIG находятся в Китае. Компания также заявляла о планах сотрудничества с индийскими и вьетнамскими покупателями.

С начала российского вторжения в Украину "Тигры" продали около 2,3 миллиона тонн угля, а налоги и сборы, которые TIG заплатила российскому правительству, увеличились более чем в 3,5 раза. В 2023 году компания снова улучшила свои показатели по объемам добычи и продажи, несмотря на снижение общей выручки из-за более низкой цены на уголь.

В том же 2023 году после предупреждения от австралийского управления по санкциям TIG объявила о продаже своих российских активов за 49 миллионов долларов местной компании "АПМ-Инвест" Марка Бузука (инвестор Архангельского морского торгового порта).

АПМ-Инвест приобрела Берингпромуголь (основной добывающий актив), Берингвугильвест (управляющая компания), Северо-Тихоокеанскую угольную компанию (геологоразведка), Порт угольный (порт Беринговский для отгрузки угля), Берингпромсервис (сервисная компания).