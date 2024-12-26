Шансы выжить 50/50: у жены Башара Асада диагностировали агрессивный вид рака

Асма аль-Асад, жена свергнутого сирийского Башара Асада, тяжело больна лейкемией. Врачи изолировали ее и оценили шансы на выживание как 50/50.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. Считается, что лейкемия у жены Асада вернулась после периода ремиссии.

Читайте также Не понравилось в Москве и теперь хочет в Лондон: жена Асада подала на развод

Что известно о болезни жены Асада

По словам журналистов, сейчас Асма аль-Асад не может находиться в одной комнате с другими людьми, чтобы предотвратить заражение.

В мае 2024 года администрация Асада объявила, что у жены диктатора диагностировали острый миелоидный лейкоз – агрессивный рак костного мозга и крови. Асма Асад также ранее лечилась от рака молочной железы и в августе 2019 года объявила, что полностью избавилась от болезни после года лечения.

Асма умирает. Она не может быть в одной комнате с кем-то,

– сообщил источник, который общался непосредственно с представителем семьи.

По данным СМИ, 49-летняя жена Асада прилетела на лечение в Москву незадолго до того, как Кремль убедил ее мужа бежать из-за наступления повстанцев. В течение последних шести месяцев – сначала в ОАЭ, а затем в Москве – за ней преимущественно ухаживал ее отец, известный кардиолог.

Информация о болезни Асмы появилась после сообщений о том, что она устала от ограничений, наложенных на нее в Москве, обратилась за лечением в Лондоне и хочет развестись. Семья Асадов не прокомментировала эти заявления, хотя позже Кремль опроверг новость о том, что Асма стремится развестись со своим мужем.