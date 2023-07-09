Об этом сообщает телеграм-канал "Донбасс. Реалии". По их информации, только три эксгумированных тела наладят украинским воинам.

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Как происходила эксгумация тел

Военный рассказал, что все 85 тел удалось эксгумировать из населенных пунктов вблизи Бахмута, которые были уволены во время наступательных операций ВСУ. Только за 5 дней удалось разыскать тела 85 погибших.

Бойцы, занимавшиеся эксгумацией погибших, обозначают некоторые тела белыми, желтыми и красными браслетами. Как они объяснили, так они замечают наличие инфекционных болезней, чтобы эксперты во время работы были проинформированы.

Они свидетельствуют о наличии инфекционных заболеваний, в частности ВИЧ и туберкулеза. У одного из бойцов был шеврон ППК "Вагнера", у другого – акт принятия часов, изданный исправительной колонией,

– рассказал военный.

Кроме того, эксгумация тел производилась под постоянными обстрелами врага. По предварительным данным, все 85 человек, тела которых удалось обнаружить, погибли примерно в феврале – марте 2023 года. Однако, точная информация появится после проведения экспертиз. Также после установки всех данных, Украина сможет обменять тела россиян на погибших украинских Героев.

Украина эксгумировала 85 тел / Внимание! Чувствительный контент!

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