Про це повідомляє телеграм-канал "Донбас. Реалії". За їхньою інформацією, лише три ексгумованих тіла налужать українським воїнам.

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Як відбувалася ексгумація тіл

Військовий розповів, що всі 85 тіл вдалося ексгумувати з населених пунктів поблизу Бахмута, які були звільнені під час наступальних операцій ЗСУ. Лише за 5 днів вдалося розшукати тіла 85 загиблих.

Бійці, які займалися ексгумацією загиблих, позначають деякі тіла білими, жовтими та червоними браслетами. Як вони пояснили, так вони помічають наявність інфекційних хвороб, аби експерти під час роботи біли проінформовані.

Вони свідчать про наявність інфекційних хвороб, зокрема ВІЛ та туберкульозу. В одного з бійців був шеврон ПВК "Вагнера", в іншого – акт прийняття годинника, виданий виправною колонією,

– розповів військовий.

Крім того, ексгумація тіл проводилася під постійними обстрілами ворога. За попередніми даними, всі 85 осіб, тіла яких вдалося знайти, загинули приблизно у лютому – березні 2023 року. Проте точна інформація з'явиться після проведення експертиз. Також після встановлення всіх даних Україна зможе обміняти тіла росіян на загиблих українських Героїв.

Україна ексгумувала 85 тіл / Увага! Чутливий контент!

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