Ролик с одним из них выложил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. На видео можно увидеть, как наш снайпер близ Бахмута ликвидировал оккупанта, который находился на расстоянии 1200 метров.

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Меткий выстрел уничтожил врага

Сырский отметил, что на видео можно увидеть отличную работу группы "Призрак". Она входит в Отдельную Президентскую бригаду имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Работает снайпер с позывным "АЛЬФА". С 1200 метров он одним выстрелом уничтожил врага,

– подчеркнул Сырский.

Снайпер ликвидировал врага на расстоянии 1200 метров: смотрите видео

Видео демонстрирует снайперов, которые в кикиморах сидят на позициях. Они стреляют в сторону врага. В один из моментов наш защитник констатирует, что он сумел попасть в российского захватчика.

Следует понимать, что наши снайперы работают вблизи Бахмута, рискуя своей жизнью. На момент работы по врагу, над ними летал разведывательный дрон. Его, к счастью, тоже удалось приземлить. На видео защитник говорит, что "подбил крыло". Через мгновение российский беспилотник потянуло к земле.

"Подбили, все, ему габелла", – раздается от снайперов.

Александр Сырский также прокомментировал успехи наших защитников вблизи Бахмута. Он заметил, что военные продолжают свое продвижение.

Силы обороны продолжают продвигаться вперед, а враг местами оказывается в ловушке,

– заметил Александр Сырский.

Поскольку мы заговорили о ликвидированных оккупантах, то не лишним будет вспомнить статистику потерь врага. Актуальные данные Генштаб озвучил утром 9 июля.

За сутки ликвидировали 600 захватчиков