У Байдена объяснили, считают ли цели в Крыму законной мишенью для Украины

В Белом доме прокомментировали атаку ВСУ в Крыму. В частности, у Байдена объяснили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Соответствующую информацию сообщили на брифинге 9 августа. Перед этим в ГСЧС потролили кафиров из-за "хлопка" в Крыму .

Читайте также российская война против Украины началась с Крыма и должна закончиться его увольнением, – Зеленский

У Байдена прокомментировали взрывы в Крыму

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос, считают ли США Крым законной целью для Украины.

Мы поддерживаем усилия Украины защитить свой суверенитет и территориальную целостность,

– объяснила Жан-Пьер.

Стоит вспомнить, что после атаки по российской авиабазе в Крыму советник министра внутренних дел Виктор Андрусив объяснил , какие ракеты уже есть у Украины. В частности, он сказал, что:

ракеты с дальностью 200 – 300 километров уже у нас на вооружении и применяются;

взрывы в Мелитополе, на аэродроме в Новофедоровке в Крыму – это публичное доказательство этого;

не советует оккупантам пользоваться Крымским мостом в ближайшие месяцы.

Кратко о взрывах в Крыму

9 августа во временно оккупированном Крыму раздались взрывы . Известно, что "хлопок" был в Новофедоровке на авиабазе россиян возле города Саки.

Впоследствии оккупанты начали придумывать разные причины взрывов. "Остановились" якобы на том, что на базе произошло "нарушение пожарной безопасности" . Также предварительно оккупанты писали о раненых и одной жертве.

В сети показали последствия атаки по авиабазе в Крыму . На самой авиабазе были уничтожены российские самолеты, с которых ранее атаковали Юг Украины. Также в километре от эпицентра взрыва в домах выбило стекло в окнах.

Смотрите также – в сети показали кадры после прилетов в Крыму: видео