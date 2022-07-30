У Байдена положительный тест на COVID-19: президент США снова идет на карантин

У Джозефа Байдена снова положительный тест на коронавирус. О том, почему это произошло и как чувствует себя президент США, стало известно 30 июля.

Белый Дом обнародовал документ с соответствующим заключением доктора Кевина О'Коннора, который является врачом президента. А о том, что глава Штатов поправился от COVID-19 и имел отрицательный тест, сообщали за три дня до этого.

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У Байдена зафиксировали "отскок" COVID-19

Медик указал, что президент входит в небольшой процент пациентов, у которых происходит "отскок" коронавируса. Поскольку сразу допустили, что это может произойти, ему стали чаще делать тесты.

В субботу поздно утром президент дал положительный тест на антиген. Это фактически представляет "отскок" позитива. У президента нет никаких повторных симптомов, и он продолжает чувствовать себя достаточно хорошо,

– акцентировал О'Коннор.

Несмотря на то, что симптомов нет и лечение не возобновляют, Байден возвращается на самоизоляцию. Это нужно, чтобы защитить от инфицирования людей, работающих с ним.

Важно – как стало известно о том, что Байден заболел: смотрите видео