У Байдена пообещали новые санкции против России на этой неделе: мир шокировало увиденное в Буче

Соединенные Штаты Америки увеличат давление на Россию. О том, что страна готовит новый пакет санкций, стало известно 4 апреля.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что новые ограничения будут обнародованы уже в течение текущей недели. Следует отметить, что санкции будут не только от этой страны.

Заметьте После зверств в Буче полумер быть не может, – Кулеба о договоренностях с Трасс

Пока еще выбирают наказание

Решение об усилении экономического давления на страну-террориста приняли после огласки зверства россиян в Киевской области. Мир не мог не отреагировать на сотни убитых, замученных и изнасилованных мирных жителей.

На этой неделе можно ожидать дальнейших заявлений о санкциях. У нас будут дополнительные элементы экономического давления, которые мы должны объявить,

– сказал Коллинз

Он отметил, что в настоящее время США согласовывают санкции со своими партнерами. Это нужно, чтобы точно определить, как накажут Россию.

Причина – Буча как свидетель зверств русских извергов: смотрите видео