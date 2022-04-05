У Байдена пообещали новые санкции против России на этой неделе: мир шокировало увиденное в Буче

5 апреля 2022 , 01:14
Читати новину українською

Источник:

CNN

Соединенные Штаты Америки увеличат давление на Россию. О том, что страна готовит новый пакет санкций, стало известно 4 апреля.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что новые ограничения будут обнародованы уже в течение текущей недели. Следует отметить, что санкции будут не только от этой страны. 

Заметьте  После зверств в Буче полумер быть не может, – Кулеба о договоренностях с Трасс

Пока еще выбирают наказание

Решение об усилении экономического давления на страну-террориста приняли после огласки зверства россиян в Киевской области. Мир не мог не отреагировать на сотни убитых, замученных и изнасилованных мирных жителей. 

На этой неделе можно ожидать дальнейших заявлений о санкциях. У нас будут дополнительные элементы экономического давления, которые мы должны объявить,
– сказал Коллинз 

Он отметил, что в настоящее время США согласовывают санкции со своими партнерами. Это нужно, чтобы точно определить, как накажут Россию.   

Причина – Буча как свидетель зверств русских извергов: смотрите видео

 

Автор: Олександр Марчак