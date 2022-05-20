В Луганском направлении враг сосредоточил основные усилия на взятии под полный контроль Северодонецка.

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Планы кафиров

В первых числах мая аналитический отдел ГИ "Правое Дело" получил оперативную информацию о планах командования российских оккупационных войск осуществить передислокацию личного состава и тяжелую бронетехнику через понтонную переправу в районе с. Белогоровка.

Белогоровка расположена на границе Донецкой и Луганской областей. Расстояние от поселка до дороги Лисичанск-Бахмут около 7 километров. Следует заметить, что в случае установления противником контроля над дорогой Лисичанск – Бахмут прерывается последний путь прямого сообщения подконтрольной части Луганской области с Донецкой областью и остальной Украины.

9 мая утром глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что понтонная переправа, которую российские войска 8 мая построили через Северский Донец в районе Белогоровки на Луганщине, уничтожена. Однако бои продолжаются, поскольку определенное количество войск захватчикам удалось переправить на другую сторону.

Скажу коротко: переправа уже уничтожена. Утром. Много техники валяется на берегу, что-то упало в реку,

– сказал он.

Путинская война может перекинуться на территорию России.

Утром 10 мая в своем Telegram-канале Гайдай сообщил о том, что территория Белогоровки почти зачищена от российских войск, переправившихся по реке.

"Сами понтоны и вся их техника уже уничтожены. На нашем берегу оказались около 80 рашистов, охота продолжается, осталось немного", – добавил он.

В тот же день, во время прямых эфиров на ведущих телеканалах Украины, я заметил, что информация об уничтожении понтонных переправ в районе с. Белогоровка частично соответствует действительности. Дело в том, что российским оккупантам удалось наладить несколько понтонных переправ через реку Северский Донец.

Сами координаты понтонных переправ, мест скопления тяжелой бронетехники и личного состава кафиров вблизи с. Белогоровка в получении местными источниками "Правое Дело" были переданы представителям разведобществ.

Примечательно, что на следующий день СМИ со ссылкой на Генштаб сообщили, что ВСУ наголову разбили оккупантов, установивших понтонные переправы и пытавшихся форсировать реку Северский Донец.

ВСУ разбили оккупантов / Фото предоставлено автором

Как сообщалось, 11 мая российское командование направило около 550 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии для форсирования реки Северский Донец возле Белогоровки на востоке Луганщины для окружения украинских войск вблизи Рубежного.

Спутниковые фотографии показали, что украинская артиллерия разрушила несколько российских понтонных мостов и уничтожила плотное сосредоточение российских войск и техники вокруг реки.

По данным Института изучения войны, могли быть убиты или ранены до 485 российских солдат и уничтожены более 80 единиц техники.

В издании The New York Times подобные потери россиян назвали катастрофой. Следует отметить, что в случае успеха этого маневра противника, речь идет о переправе и взятии под контроль с. Белогоровка, группировка ВСУ в Луганской области оказалась перед угрозой полного окружения.

Как сообщалось ранее, в Луганской области ВСУ уничтожили еще одну переправу кафиров вблизи с. Серебрянка. Координаты понтонной переправы, мест скопления тяжелой бронетехники и личного состава кафиров были предоставлены аналитическим отделом ГИ "Правое Дело".

Эти эпизоды российско-украинской войны наглядно показали тот факт, что украинское движение сопротивления на оккупированных территориях работает плодотворно и эффективно, несмотря на сложную ситуацию.

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