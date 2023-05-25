"Схемы" нашли у семьи Богуслаева еще одну недвижимость на Лазурном побережье

У семьи экспрезидента АО "Мотор Сич" Вячелова Богуслаева есть еще одна недвижимость на Лазурном побережье. Речь идет о имениях сына.

Имения Богуслаева обнаружили расследователи "Схем". Это принадлежит его сыну Александру Богуслаеву.

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Сын имеет имущество на Лазурном побережье

Сын Богуслаева был заместителем председателя наблюдательного совета "Мотор Сечи". Кроме того, он является бенефициаром компании во Франции, на которую зарегистрировано имущество на Лазурном побережье. Ранее об этом неизвестно.

Журналист "Схем" установил, что Александр Богуслаев вместе с бизнес-партнером Сергеем Шинкаренко владеют фирмой SCI Saint Petr. На нее записана квартира, подвал, паркоместо и гараж в жилом комплексе Parc Saint Paul в Валлорисе, что во французском регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.

Стоимость имущества оценивается в 800 тысяч евро.

Дом в Ницце

Напомним, это не единственная недвижимость во Франции, которой Богуслаев и Шинкаренко владеют сообща.

Ранее расследователи сообщали, что на фирму SCI SLAVA находится дом на бульваре Эдуарда восьмого в Ницце стоимостью 1 миллион 620 тысяч евро.

Дело Богуслаева