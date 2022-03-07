В Чернигове и Житомире – тревога: бегите в укрытие
7 марта 2022 , 13:15Читати новину українською
Источник:"Суспільне"
В Чернигове и Житомире объявили воздушную тревогу. Людям нужно срочно спускаться в укрытие.
Сирены в Житомире начали выть в 13:05, В Чернигове – в 13: 09.
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Напомним, что в укрытиях надо оставаться, пока не услышали сигнал об отбое тревоге. О нем скажут на официальных ресурсах.
Соблюдение этих правил спасает жизни.
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