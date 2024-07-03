У экс-замгенпрокурора Вербицкого обнаружили 29 миллионов необоснованных состояний, – НАПК

НАПК провело расследование образа жизни Дмитрия Вербицкого, ранее занимавшего должность заместителя генпрокурора. Отмечается, что сумма необоснованных активов составляет почти 29 миллионов гривен.

Вербицкого уволили по собственному желанию 1 июля. Произошло это незадолго после публикации расследования об имущественном состоянии Вербицкого и его девушки.

Смотрите также Вилла за 48 миллионов гривен и Porsche: как живет девушка заместителя генпрокурора Вербицкого

НАПК о состоянии Вербицкого

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки незаконного обогащения Дмитрия Вербицкого. Сумма необоснованных активов достигает почти 29 миллионов гривен. Так, по поручению служащего связанные с ним лица приобрели в собственность:

автомобиль LEXUS ES 300H стоимостью более 960 тысяч гривен; автомобиль LEXUS NX 300H стоимостью более 480 тысяч гривен;

автомобиль PORSCHE MACAN T стоимостью 3,5 миллиона гривен;

дом и земельный участок в Киеве стоимостью 16,3 миллиона гривен;

дом и земельный участок в Одессе стоимостью 10 миллионов гривен;

квартиру и земельный участок в Анталии (Турция) стоимостью 3,9 миллиона гривен;

Кроме того, не установлено законных источников происхождения наличных средств служащего на более 2 миллионов гривен, а также криптовалюты Tether (USDT).

Материалы в отношении бывшего заместителя Генерального прокурора направлены в Национальное антикоррупционное бюро Украины для присоединения их к материалам уголовного производства и проведения досудебного расследования,

– сообщили в НАПК,

Напомним, что ранее журналисты "Схем" выяснили, что девушка заместителя генпрокурора Кристина Ильницкая владеет имуществом на десятки миллионов гривен, в частности виллой за 48 миллионов гривен и Porsche за 4 миллиона. Авторы материала отметили, что официальный доход девушки не соответствует возможности приобрести такое роскошное имущество.

Интересно, что при приобретении дома с Ильницкой был племянник Дмитрия Вербицкого. Ранее он по доверенности покупал за заниженную стоимость недвижимости в коттеджном городке "Конек" для одесского бизнеса, где в конце концов поселился сам заместитель генпрокурора.

После публикации этих фактов офис генпрокурора инициировал служебное расследование. Кроме этого, собственное расследование относительно вероятного незаконного обогащения открыло и НАБУ.