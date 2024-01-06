Сломался в неожиданный момент: у премьера Канады Трюдо вышел из строя самолет

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попал в неожиданный инцидент. У главы канадского правительства сломался самолет, когда он находился вне своей страны.

В конце концов, для Трюдо должны были подыскивать другое воздушное судно, чтобы он мог прилететь домой. К счастью, инцидент имел счастливое окончание.

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В Трюдо сломался самолет во время отпуска

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который вместе с семьей наслаждался отпуском на Ямайке, столкнулся с неожиданной проблемой, поскольку его возвращение в Канаду было сорвано из-за неисправности самолета.

В заявлении, опубликованном спикером министерства обороны Канады Андре-Ан Полин, стало известно, что самолет, перевозивший группу премьер-министра, испытал механическую неисправность вскоре по прибытии Джастина Трюдо в отпуск.

Трюдо планировал возвратиться домой 4 января. Однако уже 2 января оказалось, что его самолет испытал технические проблемы.

Немедленно мобилизовав команду квалифицированных техников, Канада быстро отправила их на Ямайку на следующий день для ремонта самолета премьер-министра. Андре-Ан Полин заверила, что второй самолет был немедленно отправлен с командой технического обслуживания для устранения проблем первого самолета.

Примечательно, что этот вспомогательный самолет держался в непосредственной близости, служа планом на случай каких-либо дальнейших осложнений, обеспечивая плавный отлет премьер-министра, если это потребуется.

К счастью, после короткого периода неудобств и семья Трюдо и дополнительный самолет с незаменимыми техническими экспертами успешно приземлились в Канаде, как было запланировано изначально. Стоит отметить, что потерпевший досадную сломку самолет был приобретен в 2020 году.

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