Сломался в неожиданный момент: у премьера Канады Трюдо вышел из строя самолет
Источник:CBC News
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попал в неожиданный инцидент. У главы канадского правительства сломался самолет, когда он находился вне своей страны.
В конце концов, для Трюдо должны были подыскивать другое воздушное судно, чтобы он мог прилететь домой. К счастью, инцидент имел счастливое окончание.
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В Трюдо сломался самолет во время отпуска
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который вместе с семьей наслаждался отпуском на Ямайке, столкнулся с неожиданной проблемой, поскольку его возвращение в Канаду было сорвано из-за неисправности самолета.
В заявлении, опубликованном спикером министерства обороны Канады Андре-Ан Полин, стало известно, что самолет, перевозивший группу премьер-министра, испытал механическую неисправность вскоре по прибытии Джастина Трюдо в отпуск.
Трюдо планировал возвратиться домой 4 января. Однако уже 2 января оказалось, что его самолет испытал технические проблемы.
Немедленно мобилизовав команду квалифицированных техников, Канада быстро отправила их на Ямайку на следующий день для ремонта самолета премьер-министра. Андре-Ан Полин заверила, что второй самолет был немедленно отправлен с командой технического обслуживания для устранения проблем первого самолета.
Примечательно, что этот вспомогательный самолет держался в непосредственной близости, служа планом на случай каких-либо дальнейших осложнений, обеспечивая плавный отлет премьер-министра, если это потребуется.
К счастью, после короткого периода неудобств и семья Трюдо и дополнительный самолет с незаменимыми техническими экспертами успешно приземлились в Канаде, как было запланировано изначально. Стоит отметить, что потерпевший досадную сломку самолет был приобретен в 2020 году.
Трюдо не в первый раз сталкивается с проблемами с логистикой
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже не в первый раз сталкивается с рядом логистических неудач, связанных с проблемами с правительственным самолетом.
- Так, в сентябре 2023 года он должен остаться в Индии еще на два дня после саммита G20 из-за неисправной части, обнаруженной в его самолете.
- Следует отметить, что премьер-министр Канады имеет запрет на путешествие по коммерческим рейсам из соображений безопасности.
- Со всем тем, соблюдая привычную практику поездок на отдых, премьер гарантирует возмещение государству расходов, понесенных на билеты для себя и членов своей семьи.