Зрештою для Трюдо мусили підшукувати інше повітряне судно, щоб він міг прилетіти додому. На щастя, інцидент мав щасливе закінчення.

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У Трюдо зламався літак під час відпустки

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який разом із сім’єю насолоджувався відпусткою на Ямайці, зіткнувся з несподіваною проблемою, оскільки його повернення до Канади було зірвано через несправність літака.

У заяві, опублікованій речницею міністерства оборони Канади Андре-Ан Полін, стало відомо, що літак, який перевозив групу прем'єр-міністра, зазнав механічної несправності незабаром після прибуття Джастіна Трюдо у відпустку.

Трюдо планував повернутися додому 4 січня. Однак уже 2 січня виявилося, що його літак зазнав технічних проблем.

Негайно мобілізувавши команду кваліфікованих техніків, Канада швидко відправила їх на Ямайку наступного дня для ремонту літака прем'єр-міністра. Андре-Ан Полін запевнила, що другий літак був негайно відправлений із командою технічного обслуговування для усунення проблем із першим літаком.

Примітно, що цей допоміжний літак тримався в безпосередній близькості, слугуючи планом на випадок будь-яких подальших ускладнень, забезпечуючи плавний відліт прем’єр-міністра, якщо це буде потрібно.

На щастя, після короткого періоду незручностей і сім’я Трюдо, і додатковий літак із незамінними технічними експертами успішно приземлилися в Канаді, як було заплановано спочатку. Варто зазначити, що літак, який зазнав прикрого зламання, був придбаний у 2020 році.

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