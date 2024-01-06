Зрештою для Трюдо мусили підшукувати інше повітряне судно, щоб він міг прилетіти додому. На щастя, інцидент мав щасливе закінчення.
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У Трюдо зламався літак під час відпустки
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який разом із сім’єю насолоджувався відпусткою на Ямайці, зіткнувся з несподіваною проблемою, оскільки його повернення до Канади було зірвано через несправність літака.
У заяві, опублікованій речницею міністерства оборони Канади Андре-Ан Полін, стало відомо, що літак, який перевозив групу прем'єр-міністра, зазнав механічної несправності незабаром після прибуття Джастіна Трюдо у відпустку.
Трюдо планував повернутися додому 4 січня. Однак уже 2 січня виявилося, що його літак зазнав технічних проблем.
Негайно мобілізувавши команду кваліфікованих техніків, Канада швидко відправила їх на Ямайку наступного дня для ремонту літака прем'єр-міністра. Андре-Ан Полін запевнила, що другий літак був негайно відправлений із командою технічного обслуговування для усунення проблем із першим літаком.
Примітно, що цей допоміжний літак тримався в безпосередній близькості, слугуючи планом на випадок будь-яких подальших ускладнень, забезпечуючи плавний відліт прем’єр-міністра, якщо це буде потрібно.
На щастя, після короткого періоду незручностей і сім’я Трюдо, і додатковий літак із незамінними технічними експертами успішно приземлилися в Канаді, як було заплановано спочатку. Варто зазначити, що літак, який зазнав прикрого зламання, був придбаний у 2020 році.
Трюдо не вперше стикається з проблемами з логістикою
- Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже не вперше стикається з низкою логістичних невдач, пов’язаних із проблемами з урядовим літаком.
- Так, у вересні 2023 року він мусив лишитися в Індії ще на два дні після саміту G20 через несправну частину, яку виявили у його літаку.
- Варто зазначити, що прем'єр-міністр Канади має заборону на подорож комерційними рейсами з міркувань безпеки.
- З усім тим, дотримуючись звичної практики поїздок на відпочинок, прем'єр гарантує відшкодування державі витрат, понесених на квитки для себе та членів своєї сім'ї.