Здоровье ухудшается с каждым днем, – Денисова

На данный момент Зайцеву незаконно удерживают в СИЗО Донецка. Там она находится вместе со своим 21-летним сыном Владиславом.

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После 2 месяцев пыток в тюрьме боевиков "Изоляция" у Елены началось внутреннее кровотечение, которое не прекратилось до сих пор. Состояние здоровья женщины ухудшается с каждым днем. По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, симптомы указывают на онкологическое заболевание. Пленница нуждается в срочном хирургическом вмешательстве.

Однако в условиях следственного изолятора это невозможно, ведь туда запрещено передавать даже лекарства.

В каком состоянии сын Зайцевой

Владислав перенес контузию и получил ожоги головы из-за пожара в результате обстрелов. Теперь юноша страдает постоянными головными болями, а должную медицинскую помощь ему также не оказывают.

Такие действия в отношении граждан Украины Елены и Владислава Зайцевых являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права,

– подчеркнула Денисова.

Поэтому она обратилась к руководству "Красного Креста" в Украине и представительнице ОБСЕ Шарлотте Реландер с просьбой срочно посетить мать и сына в СИЗО, а также способствовать тому, чтобы к пленникам пустили медиков.

Что известно об Елене и Владиславе Зайцевых

26 февраля 2019 года жителей Верхнеторецкого схватили боевики.

Владислав обвинен в попытке "подрыва железнодорожного моста".

Елена, пытаясь спасти сына, добровольно уехала в так называемое "министерство" оккупантов.

Женщину допрашивали целый день, а затем арестовали за якобы "сокрытие преступления, совершенного сыном".

В "Изоляции" Елене угрожали издевательствами над сыном. Поэтому женщина подписала "признание в диверсионной деятельности".

Полный текст публикации Людмилы Денисовой в телеграме:

Около 3 лет органами оккупационной администрации РФ в СИЗО Донецка незаконно содержатся жители поселка Верхнеторецкое Елена Зайцева и ее 21-летний сын Владислав.

26 февраля 2019 года их схватили так называемые "сотрудники МГБ ДНР".

При задержании Владислава Зайцева обвинили в попытке "подрыва железнодорожного моста". Елена, пытаясь спасти сына, по собственной воле уехала в так называемое "МГБ". Ее допрашивали в течение дня, а затем арестовали за якобы "сокрытие преступления, совершенного сыном".

В печально известной пыточной "Изоляция", где Елена Зайцева провела два месяца, угрожая физической расправой над сыном, ее заставили подписать "признание в диверсионной деятельности". Там у Елены в результате пыток открылось внутреннее кровотечение.

В настоящее время Елена и Владислав Зайцевы содержатся в СИЗО Донецка. У Елены кровотечения не прекратились и состояние ее здоровья ухудшается с каждым днем. Симптомы болезни указывают на онкологию, требующую срочного хирургического вмешательства. Но в условиях следственного изолятора это невозможно осуществить, ведь туда запрещено передавать даже лекарства.

Владислав, который перенес контузию и получил ожоги головы от пожара в результате обстрелов, страдает постоянными головными болями. Надлежащая медицинская помощь ему не предоставляется.

Такие действия в отношении граждан Украины Елены и Владислава Зайцевых являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны.

Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно осуществить визит Елены и Владислава Зайцевых, содействовать в обеспечении их квалифицированной медицинской помощью.

Прошу координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи.