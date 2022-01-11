Здоров'я погіршується з кожним днем

Наразі Зайцеву незаконно утримують у СІЗО Донецька. Там вона перебуває разом із своїм 21-річним сином Владиславом.

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Після 2 місяців катувань у в'язниці бойовиків "Ізоляція" в Олени почалася внутрішня кровотеча, яка не припинилася досі. Стан здоров'я жінки погіршується з кожним днем. За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, симптоми вказують на онкологічне захворювання. Полонена потребує термінового хірургічного втручання.

Однак в умовах слідчого ізолятора здійснити це неможливо, адже туди заборонено передавати навіть ліки.

У якому стані син Зайцевої

Владислав переніс контузію та зазнав опіків голови від пожежі внаслідок обстрілів. Тепер юнак страждає на постійні головні болі, а належну медичну допомогу йому також не надають.

Такі дії стосовно громадян України Олени та Владислава Зайцевих є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права,

– наголосила Денісова.

Через це вона звернулася до керівництва "Червоного Хреста" в Україні та представниці ОБСЄ Шарлотти Реландер з проханням терміново відвідати матір та сина у СІЗО, а також сприяти тому, аби до бранців пустили медиків.

Що відомо про Олену та Владислава Зайцевих

26 лютого 2019 року мешканців Верхньоторецького схопили бойовики.

Владислава звинуватили у спробі "підриву залізничного мосту".

Олена, намагаючись врятувати сина, добровільно поїхала до так званого "міністерства" окупантів.

Жінку допитували цілий день, а потім заарештували за нібито "приховування злочину, скоєного сином".

В "Ізоляції" Олені погрожували знущаннями з сина. Через це жінка підписала "зізнання у диверсійній діяльності".

Повний текст публікації Людмили Денісової у телеграмі:

Майже 3 роки органами окупаційної адміністрації РФ у СІЗО Донецька незаконно утримуються жителі селища Верхньоторецьке Олена Зайцева та її 21-річний син Владислав.

26 лютого 2019 року їх схопили так звані "співробітники МГБ ДНР".

Під час затримання Владислава Зайцева звинуватили у спробі "підриву залізничного мосту". Олена, намагаючись врятувати сина, з власної волі поїхала до так званого "МГБ". Її допитували впродовж дня, а потім заарештували за нібито «приховування злочину, скоєного сином".

У сумнозвісній катівні "Ізоляція", де Олена Зайцева провела два місяці, погрожуючи фізичною розправою над сином, її змусили підписати "зізнання у диверсійній діяльності". Там в Олени внаслідок катувань відкрилася внутрішня кровотеча.

Нині Олена та Владислав Зайцеви утримуються у СІЗО Донецька. У Олени кровотечі не припинилися і стан її здоров’я погіршується з кожним днем. Симптоми хвороби вказують на онкологію, що потребує термінового хірургічного втручання. Але в умовах слідчого ізолятора здійснити це неможливо, адже туди заборонено передавати навіть ліки.

Владислав, який переніс контузію та зазнав опіків голови від пожежі внаслідок обстрілів, страждає на постійні головні болі. Належна медична допомога йому також не надається.

Такі дії стосовно громадян України Олени та Владислава Зайцевих є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни.

Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Олени та Владислава Зайцевих, сприяти у забезпеченні їх кваліфікованою медичною допомогою.

Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги.