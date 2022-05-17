У ЕС есть план помощи Украине с продажей зерна

Европейский Союз поможет Украине экспортировать зерновые, заблокированные Россией в морских портах Украины. Для этого создадут "коридоры солидарности".

Европейский Союз поможет вывезти украинское зерно

Об этом сказал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС. По его словам, Евросоюз разработал план, чтобы открыть "коридоры" для экспорта украинского зерна.

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Хранилища Украины сейчас заполнены, но украинцы не могут экспортировать это зерно. Им нужно освободить складские мощности для размещения нового урожая. Поэтому мы работаем над тем, чтобы помочь вывезти это зерно поездами через "коридоры солидарности",

– объяснил Боррель.

Он также добавил, что кроме продовольственного кризиса и роста цен на электроэнергию, возникших из-за войны, также происходит "битва нарративов". Во время нее Россия пытается переложить свою ответственность на Украину и на Запад.

В мировом продовольственном кризисе должна только Россия

"На самом деле этот кризис является следствием войны, когда Россия бомбит украинские поля, разрушает, сжигает, разворовывает хранилища. Когда российские военные корабли блокируют черноморские торговые пути и украинские порты, когда Россия не позволяет вывоз украинской пшеницы на экспорт – это имеет, конечно, негативное влияние на жизнь людей в Африке или в Азии, и они хотят получить ответ", – подчеркнул верховный представитель Европейского Союза.

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По его словам, экспорт продуктов в другие страны сейчас остается большой проблемой и вызовом для всего мира, поэтому для ее решения Европейский Союз нуждается в помощи и присоединении членов G20.

Он выразил надежду, что на следующей неделе, во время встречи G20, совместной с Африканским Союзом, которую созывает США и которая будет проведена в Вашингтоне, вопрос о продовольственной безопасности и ценах на энергетику будет высоко в повестке дня.

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