У Европы нет вариантов будущего, в которых присутствует путинская Россия, – Подоляк

Канцлер Германии заявил, что мир, каким его видит Россия, является неприемлемым. На это отреагировали в офисе Президента Украины.

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк отметил, что Олаф Шольц прав. Кстати, немецкий политик также говорил о важности не допустить победы России в войне против Украины.

К теме Германия исчерпала свои запасы оружия, но продолжит оказывать помощь Украине, – Шольц

У Европы нет вариантов будущего, в которых присутствует путинская Россия. Ни бизнес, ни экономика, ни газовые транзиты не стоят мученических смертей тысяч людей от российских ракет и вечного страха перед варварами,

– подчеркнул Подоляк.

Отметим, недавно Шольц заявил, что Германия не предоставит Украине современные танки "Леопард". Западные страны решили, что следует поставлять то оружие, которое ВСУ уже умеют использовать.

Это может вас заинтересовать – почему для Китая важна Россия: видео