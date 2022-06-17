У ФСБ есть план: зачем оккупантам так часто проводить "фильтрацию" украинцев

Российские оккупанты заставляют жителей временно оккупированных территорий регулярно проходить "фильтрацию". Так ФСБ выполняет свои задачи, а еще и зарабатывает на этом деньги.

Об этом 24 каналу рассказал правозащитник и соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский. До недавнего времени российские захватчики проводили "фильтрацию" для местного населения каждую неделю. Так им легче контролировать людей.

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При унизительных допросах они пытаются выявить патриотов, вербующих агентов и разных информаторов. За каждого так называемого "украинского шпиона" кафиры получают примерно по 500 долларов.

У ФСБ и МГБ ("министерство" у боевиков - 24 канал) есть план обнаружения "украинских шпионов". За исполнение дают премию – где-то 500 долларов за каждого человека, – подчеркнул Павел Лисянский.

Дошло до того, что кафиры и боевики просто пытаются заработать на этом деньги. В 2021 году они поймали двух братьев в Кадиевке на Луганщине и сделали из них "шпионов". А это были обычные ребята.

Что происходит во время "фильтрации"

Захватчики буквально издеваются над местным населением. Сначала они проверяют человека по собственным базам данных. Потом смотрят на телефоны. Им важно, не общался ли человек с украинскими журналистами, политическими деятелями, представителями СБУ и тому подобное.

Во время "фильтрации" продолжаются допросы. Кафиры неоднократно заставляют людей раздеваться , проверяют татуировки и просто задают много каверзных и неприятных вопросов. Если человек прошел все "испытания", то ему ставят штамп и требуют вернуться через неделю.

Главная цель "фильтрации" – найти людей, которые поддерживают Украину или даже нейтрально относятся ко всему, но осуждают действия российских боевиков. Под угрозой бывшие военные, волонтеры и просто обычные люди. Ведь захватчики могут придраться даже к фотографиям в телефоне, чатам в соцсетях и т.д.

Позорную процедуру "фильтрации" кафиры ввели даже для местных, желающих выехать на подконтрольные Украине территории. Они получили политическую команду не пропускать многих людей, чтобы не давать картинку для украинских и мировых СМИ, что люди бегут от российских захватчиков.

Напомним, городской голова Мариуполя рассказал об ужасах "фильтрации" в городе. Во время допросов людей могут грубо избить или истязать .

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