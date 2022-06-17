Про це 24 каналу розповів правозахисник та співзасновник Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський. Донедавна російські загарбники проводили "фільтрацію" для місцевого населення кожного тижня. Так їм легше контролювати людей.

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Під час принизливих допитів вони намагаються виявити патріотів, вербують агентів та різних інформаторів. За кожного так званого "українського шпигуна" окупанти отримують приблизно по 500 доларів.

У ФСБ та МГБ ("міністерство" у бойовиків – 24 канал) є план виявлення "українських шпигунів". За виконання дають премію – десь 500 доларів за кожну людину, – наголосив Павло Лисянський.

Дійшло до того, що окупанти та бойовики просто намагаються заробити на цьому гроші. У 2021 році вони піймали двох братів у Кадіївці, що на Луганщині, і зробили з них "шпигунів". А це було звичайні хлопці.

Що відбувається під час "фільтрації"

Загарбники буквально знущаються з місцевого населення. Спершу вони перевіряють людину за власними базами даних. Згодом дивляться на телефони. Їм важливо, чи людина не спілкувалася з українськими журналістами, політичними діячами, представниками СБУ тощо.

Під час "фільтрації" тривають допити. Окупанти неодноразово змушують людей роздягатися, перевіряють татуювання і просто ставлять багато каверзних та неприємних запитань. Якщо людина пройшла всі "випробування", то їй ставлять штамп і вимагають повернутися через тиждень.

Головна мета "фільтрації" – знайти людей, які підтримують Україну або ж навіть нейтрально ставляться до всього, але засуджують дії російських бойовиків. Під загрозою колишні військові, волонтери та й просто звичайні люди. Адже загарбники можуть вчепитися навіть до фотографій у телефоні, чатів у соцмережах тощо.

Ганебну процедуру "фільтрації" окупанти запровадили навіть для місцевих, які хочуть виїхати на підконтрольні Україні території. Вони отримали політичну команду не пропускати багатьох людей, щоб не давати картинку для українських та світових ЗМІ, що люди тікають від російських загарбників.

Нагадаємо, міський голова Маріуполя розповів про жахи "фільтрації" в місті. Під час допитів людей можуть брутально побити або ж катувати.

Як окупанти допитують людей у "фільтраційних таборах": дивіться розмов із Павлом Лисянським