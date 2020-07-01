Украина погасила все долги перед шахтерами государственных шахт. Почти 40 тысяч шахтеров уже должны были получить надлежащую зарплату.

С таким заявлением во время заседания правительства выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет 24 канал.

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Вопрос зарплат украинским шахтерам. Еще в прошлую пятницу Минэнергетики выплатило дополнительные почти 340 миллионов гривен шахтерам. Это означает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт,

– сказал он.

До этого нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус тоже убеждал, что на большинстве государственных шахт заработная плата выплачена по май или частично за май.

Несмотря на это, 1 июля на Банковой состоялся протест горняков.

Что известно о протесте шахтеров под Офисом Президента

1 июля под Офис Президента пришли шахтеры-забастовщики, которые требуют выплату задолженных зарплат. В предыдущий день они тоже приходили на Банковую. Люди говорят, что их протесты "бессрочные".

Так, 1 июля между протестующими и правоохранителями под Офисом Президента произошли столкновения. Это произошло вроде бы тогда, когда забастовщики попытались установить палатки.

По информации того же Геруса, среди протестующих – преимущественно работники ДТЭК "Добропольеуголь". Это – компания олигарха Рината Ахметова.

В июне шахтеры Ахметова уже выходили на забастовку из-за простоя предприятия.

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