Держава не має боргів перед шахтарями, – Шмигаль
Україна погасила усі борги перед шахтарями державних шахт. Майже 40 тисяч шахтарів вже мали отримати належну зарплату.
З такою заявою під час засідання уряду виступив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише 24 канал.
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Питання зарплат українським шахтарям. Ще минулої п'ятниці Міненергетики виплатило додаткові майже 340 мільйонів гривень шахтарям. Це означає, що вперше за значний період у держави немає боргів перед шахтарями державних шахт,
– сказав він.
До цього нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус теж переконував, що на більшості державних шахт заробітна плата виплачена за травень або частково за травень.
Попри це 1 липня на Банковій відбувся протест гірників.
Що відомо про протест шахтарів під Офісом Президента
- 1 липня під Офіс Президента прийшли шахтарі-страйкарі, які вимагають виплату заборгованих зарплат. Попереднього дня вони теж приходили на Банкову. Люди кажуть, що їх протести "безстрокові".
- Так, 1 липня між протестувальниками і правоохоронцями під Офісом Президента сталися сутички. Це сталося начебто тоді, коли страйкарі спробували встановити намети.
- За інформацією того ж таки Геруса, серед протестувальників – переважно працівники ДТЕК "Добропіллявугілля". Це – компанія олігарха Ріната Ахметова.
- У червні шахтарі Ахметова вже виходили на страйк через простій підприємства.
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