У границ Украины находятся 122 тысячи российских военных – Данилов

Алексей Данилов рассказал, что у украинской границы находится более 100 тысяч российских военных. Кроме того, чуть дальше от границы находится еще несколько десятков тысяч военных.

Соответствующее заявление секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины сделал во время брифинга. Это случилось на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

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У украинских границ более 100 тысяч военных России

То, что касается непосредственно количества войск... На сегодняшний день то, что мы видим, это 122 тысячи находится на 200 километров и 143 тысяч 500 военнослужащих России – на расстоянии 400 километров в этом радиусе от нашей границы,

– рассказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, с 2014 года ситуация у границы никогда не была спокойной, но президент и высшее военное руководство страны контролируют ситуацию.

Алексей Данилов объяснил, что в случае обострения "это не может произойти мгновенно, условно говоря, сегодня на сегодня, для этого надо готовиться, – все это мы отслеживаем".

Секретарь СНБО рассказал, что "территориальная оборона, при необходимости, даст обязательно отпор агрессору". В частности вспомнили, что с января 2022 года вступит в силу закон "Об основах национального сопротивления".

Коротко о войсках России у границы Украины

В конце октября американская пресса рассказала, что Россия стянула войска у границ Украины. Это вызвало беспокойство в Европе и США.

Впоследствии это подтвердила украинская разведка. В частности там заявили, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года, взяв Украину в "кольцо".

Ранее глава Министерства обороны Алексей Резников заявил, что у украинских границ сконцентрировано более 93 тысяч российских военных. Впоследствии 14 декабря пояснил, что у границ находятся более 100 тысяч военных.

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