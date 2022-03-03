В Харькове воздушная тревога: все немедленно в укрытие

В Харькове снова раздаются сирены, предупреждающие о воздушной тревоге.

Всем жителям города необходимо оперативно добраться до безопасного укрытия. Главное в этой ситуации не паниковать.

Актуально США "не заинтересованы" в закрытии неба над Украиной

В Харькове воздушная тревога

В четверг, 3 марта, о тревоге сообщили в 21:18. В Харькове действует коменданский час с 18:00 до 06:00.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!