В Харькове воздушная тревога: все немедленно в укрытие
3 марта 2022 , 21:21Читати новину українською
Источник:телеграмм "Суспільне Харків"
В Харькове снова раздаются сирены, предупреждающие о воздушной тревоге.
Всем жителям города необходимо оперативно добраться до безопасного укрытия. Главное в этой ситуации не паниковать.
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В Харькове воздушная тревога
В четверг, 3 марта, о тревоге сообщили в 21:18. В Харькове действует коменданский час с 18:00 до 06:00.
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