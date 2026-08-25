Крым – полигон для тренировок: полковник запаса ВСУ назвал ключ к нанесению ударов по России

Удары по энергетической инфраструктуре России и оккупированного Крыма все больше затрагивают систему, от которой зависит перераспределение электроэнергии между различными направлениями. В Крыму отключения электроэнергии уже становятся более продолжительными, а российская энергосеть простирается на тысячи километров и в значительной степени работает за счет перетоков между востоком и западом страны.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил , почему Крым может стать площадкой для отработки таких ударов и какое направление российской энергосистемы он считает наиболее уязвимым осенью.

Удары должны охватывать всю энергосистему

Энергосистема оккупированного Крыма, как и украинская, имеет сетевую структуру: после потери одного источника электроэнергия может поступать с другого направления. Такой принцип заложили еще в советские времена в Украине, Беларуси и странах Балтии, которые тогда рассматривали как первую линию обороны.

Особо защищали предприятия непрерывного цикла. Шахты, металлургические и химические производства подключали сразу к нескольким источникам, ведь внезапное прекращение питания могло остановить критические процессы.

К шахтам, металлургическим предприятиям и химическим заводам подводили линии как минимум от трех генерирующих мощностей. Даже если две отключались, одна все равно работала. Шахтеры не могут остаться под землей без электроэнергии – там целый комплекс систем жизнеобеспечения,

– пояснил Свитан.

Эта особенность сети и сейчас помогает Украине восстанавливать электроснабжение после российских атак. Поражение нескольких отдельных объектов не отключает все направление, поскольку нагрузку можно перераспределить по другим линиям.

В Крыму удары уже охватывают более обширную часть системы. Наряду с генерацией под удар должны попадать узлы перераспределения, а продолжительность отключений на полуострове постепенно растет.

Отключения сначала длились с нескольких минут, затем – часами, а сейчас уже достигают суток. Чтобы парализовать крымское направление, нужно вывести из строя всю энергогенерацию плюс систему перераспределения,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Такой характер поражений позволяет отрабатывать действия уже не по отдельным энергообъектам, а по связям внутри большой сети. В России эта система имеет другую конфигурацию и простирается на тысячи километров.

В России уязвимы перетоки между востоком и западом

Российская энергосистема протянута примерно на семь тысяч километров с запада на восток. Ее различные части постоянно обмениваются электроэнергией: в течение суток пики потребления смещаются по территории страны, а вместе с ними перебрасываются и необходимые мощности.

Вся эта система так дышит: Земля вращается вокруг Солнца, пики идут с востока на запад, и вместе с ними перебрасывается электроэнергия,

– пояснил Свитан.

Нарушение связи между отдельными частями сети может создать противоположные проблемы по разные стороны разрыва. В одном районе будет возникать избыток электроэнергии, который придется ограничивать, а в другом – дефицит, который уже ничем не удастся компенсировать. Такая задача требует не разового поражения, а системной работы в течение нескольких месяцев.

Я так понимаю, этой осенью такая задача и будет стоять, исходя из того, что наши возможности нанесения ударов становятся все более дальнобойными. Выводить эту систему из строя нужно в районе Урала. Если пересечь ее там, она просто начнет расслаиваться,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Разрыв в этом районе может нарушить потоки между большими частями страны, которые сейчас работают в рамках единой энергосистемы.

Регионы России могут перейти на собственное энергоснабжение

После потери привычных перетоков отдельным территориям придется в большей степени полагаться на местную генерацию и самостоятельно балансировать свою энергосистему. Управление значительной частью этой инфраструктуры связано с республиками, что может постепенно формировать отдельные энергетические кластеры.

Если таким образом разорвать энергосистему России, эти республики уже сами будут думать, как обеспечить себя изнутри. Это, по меньшей мере, будет и дальше подталкивать их к выходу из Российской Федерации,

– предположил Свитан.

Украина также долгое время оставалась частью общей системы, сформированной еще в СССР. Эта зависимость сохранялась и после его распада, а синхронизацию с российской и белорусской энергосетями Украина прекратила буквально перед началом полномасштабного вторжения. Подобные связи ранее существовали и в газовой сфере.

Мы буквально за несколько дней до 24 февраля отключились от российской энергосистемы. Как только отсоединились, начали уже по-другому думать и выстраивать свою систему,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Российскую сеть Свитан предлагает довести до подобного внутреннего разделения, когда отдельные республики и регионы уже не смогут опираться на непрерывный обмен мощностями в рамках единой системы.

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