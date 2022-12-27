У россиян растут случаи дезертирства, оккупанты создали спецпатрули: главное из Генштаба

Российские оккупанты не прекращают попыток наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Хотя они терпят безумные потери, поэтому явление дезертирства набирает обороты.

Несмотря на серьезные потери, россияне пытаются улучшить тактическое положение в Лиманском направлении.

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Среди оккупантов увеличилось дезертирство

В Луганской области стало больше случаев дезертирства среди российских военнослужащих. Они покидают боевые позиции.

Чтобы хоть как-то урегулировать ситуацию, российское военное руководство увеличило количество патрулей. Они должны задерживать и возвращать дезертиров в подразделения.

На Севере – ситуация стабильная

У северных границ ситуация остается стабильной. Речь идет о Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях.

Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, но признаков формирования наступательных группировок противника не было обнаружено.

Обстрелы по всей линии фронта

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты били из артиллерии и минометов в сторону населенных пунктов Мефедовка и Волковка Сумской области, а также Глубокое, Старица, Огурцово и Волчанск на Харьковщине.

оккупанты били из артиллерии и минометов в сторону населенных пунктов Мефедовка и Волковка Сумской области, а также Глубокое, Старица, Огурцово и Волчанск на Харьковщине. На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречное, Купянск, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха – Луганской.

враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречное, Купянск, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха – Луганской. На Лиманском направлении вражеский огонь был возле Площадки и Дибровы в Луганской области и Ямполевки и Григоровки Донецкой области.

вражеский огонь был возле Площадки и Дибровы в Луганской области и Ямполевки и Григоровки Донецкой области. На Бахмутском направлении обстреляны районы населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

обстреляны районы населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

под огневое влияние попали Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении артиллерийское поражение потерпели районы Угледара, Пречистовки, Времевки и Великой Новоселки Донецкой области.

артиллерийское поражение потерпели районы Угледара, Пречистовки, Времевки и Великой Новоселки Донецкой области. На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков и ствольной артиллерии по районам Темировки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандреевки, Каменского и Плавней Запорожской области.

враг совершил обстрелы из танков и ствольной артиллерии по районам Темировки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандреевки, Каменского и Плавней Запорожской области. На Херсонском направлении от российских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки Херсонской области и Херсона. Есть пострадавшие посреди мирных жителей.

Кстати, наши подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, состав боеприпасов, а также один другой важный военный объект.