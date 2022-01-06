В Казахстане начали уголовное преследование протестующих

В Казахстане четвертый день продолжаются масштабные акции протеста. Прокуратура страны начала уголовное преследование митингующих.

Кроме этого, в стране создали межведомственную следственную группу для ведения дел по беспорядкам. Об этом в четверг, 6 января, сообщает местный информационно-аналитический портал ORDA.

Читайте также Погиб работник канала: авто журналистов попало под обстрел в Казахстане

Прокуратура Казахстана открыла уголовные производства в отношении массовых протестов и "актов терроризма",

– пишут СМИ.

Митингующим может грозить от 8 лет до пожизненного срока с лишением гражданства.

Протесты в Казахстане: главное

Еще 3 января на улицы нескольких городов в Казахстане вышли люди. Тогда они требовали снижения стоимости газа. Власти требования выполнили, однако митингующие решили не расходиться.

Они заявили, что это была лишь 1 из требований, а 5 января ситуация обострилась. Протесты охватили 15 городов страны. Из-за этого на всей территории Казахстана ввели чрезвычайное положение.

Митингующие в Алматы захватили аэропорты. Кроме аэропорта в крупнейшем городе страны митингующие подожгли здания акимата, прокуратуры и бывшей президентской резиденции.

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. Спустя несколько часов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организация поддержала эту просьбу.

В стране также нет доступа к интернету, в Алматы и Нур-Султане отсутствует мобильная связь.

Что происходит в Казахстане: смотрите видео



Текст публікації телеграм-каналу ORDA:

Прокуратура Казахстану відкрила кримінальні справи про масові заворушення та акти тероризму. Також створено міжвідомчу слідчу групу для ведення кримінальних справ за заворушеннями. Учасникам заворушень у Казахстані може загрожувати від 8 років до довічного із позбавленням громадянства.