Руководил церемонией мэр столицы Виталий Кличко, пожелавший сборной Украины успеха и побед. К нему присоединились чиновники МОК, а также прославленные спортсмены и тренеры.
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Кроме того, торжественное поднятие флага посетили молодые спортсмены.
В сборную вошли 38 киевлян
На поднятие флага приехали известные украинские спортсмены / Фото КГГА
Флаг НОК возле КГГА подняли в честь поддержки спортсменов, прошедших отбор к Олимпиаде. По словам Кличко среди 158 олимпийцев в сборной Украины в Токио отправились 38 киевлян.
Сегодня мы собрались, чтобы поддержать наших спортсменов, которые в течение пяти лет боролись за право представлять Украину на главных спортивных соревнованиях мира. Хочу пожелать нашим спортсменам успеха и силы духа! Вы много работали и, убежден, сможете показать высокие результаты! Главное – верьте в себя! Киевляне и вся страна будут болеть и держать кулаки за новые победы украинских спортсменов,
– подчеркнул Виталий Кличко.
Возле здания КГГА подняли флаг НОК / Фото КГГА
Церемонию поднятия флага посетили:
- бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике Елена Говорова;
- олимпийский чемпион по футболу Алексей Михайличенко;
- олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева;
- олимпийские чемпионы по фехтованию Григорий Крисс и Яна Шемякина;
- чемпионка по легкой атлетике Инесса Кравец;
- серебряный призер Олимпийских игр по академической гребле Светлана Мазий;
- бронзовые призеры Олимпийских игр по гандболу Лариса Заспа и Елена Яценко;
- бронзовый призер Олимпийских игр по академической гребле Татьяна Устюжанина.