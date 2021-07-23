Керував церемонією мер столиці Віталій Кличко, який побажав збірній Україні успіху та перемог. До нього приєдналися посадовці МОК, а також прославлені спортсмени та тренери.

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Крім того, урочисте підняття прапора відвідали молоді спортсмени.

До збірної увійшли 38 киян



На підняття прапора приїхали відомі українські спортсмени / Фото КМДА

Прапор НОК біля КМДА підняли на честь підтримки спортсменів, які пройшли відбір до Олімпіади. За словами Кличка серед 158 олімпійців у збірній України до Токіо вирушили 38 киян.

Сьогодні ми зібралися, щоб підтримати наших спортсменів, які протягом п’яти років виборювали право представляти Україну на головних спортивних змаганнях світу. Хочу побажати нашим спортсменам успіху і сили духу! Ви багато працювали й, переконаний, зможете показати високі результати! Головне – вірте в себе! Кияни і вся країна будуть вболівати та тримати кулаки за нові перемоги українських спортсменів,

– підкреслив Віталій Кличко.



Біля будівлі КМДА підняли прапор НОК / Фото КМДА

Церемонію підняття прапору відвідали:

бронзова призерка Олімпійських ігор з легкої атлетики Олена Говорова;

олімпійський чемпіон з футболу Олексій Михайличенко;

олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва;

олімпійські чемпіони з фехтування Григорій Крісс та Яна Шемякіна;

чемпіонка з легкої атлетики Інесса Кравец;

срібна призерка Олімпійських ігор з академічного веслування Світлана Мазій;

бронзові призери Олімпійських ігор з гандболу Лариса Заспа та Олена Яценко;

бронзова призерка Олімпійських ігор з академічного веслування Тетяна Устюжаніна.

XXXII літні Олімпійські ігри проходять у Токіо з 23 липня до 8 серпня.