У киевлян настроение – патриотическое, все благодарят наших воинов и гордятся ими, – Кличко

Оккупантам не удается захватить Киев. Его обороняют как вооруженные силы Украины, так и обычные украинцы, решившие отстоять свой город. Настрой у киевлян – патриотический и решительный.

Мэр Киева Виталий Кличко посетил киевлян в метро и пообщался с ними. Говорит, что все решительно настроены на победу.

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По его словам, все украинцы благодарят наших воинов и гордятся ими.

В то же время городские власти делают все, чтобы в Киеве работала критическая инфраструктура. А также готовит город к возможным сложным событиям. Для этого в столице установлены блокпосты и введен комендантский час.

"Я прошу всех соблюдать ключевые правила безопасности. Это крайне важно!", - сказал Кличко.

К слову, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что никто в Киеве не будет сдаваться. Ведь те, кто там сейчас находятся, охраняют сердце страны и им некуда отступить.

Ситуация напряженная, люди взволнованны. Городу нужен мир и мирное небо... Киевляне уже неделю непрерывно сидят в своих подвалах, потому что постоянно срабатывает сигнализация о налетах,

– рассказал Виталий Кличко.

Также он добавил, что снаряды постоянно попадают в жилые кварталы или важные объекты инфраструктуры.