"Китай может делать с Россией все": почему Пекин не хочет оказывать давление на Путина

Китай остается одним из ключевых партнеров России, а его экономические связи с Москвой дают Пекину значительные возможности для влияния. В то же время после новых контактов США с Украиной и Китаем вопрос о том, готов ли Си Цзиньпин использовать эти рычаги для давления на Кремль, остается открытым.

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил, почему Пекин, располагая мощным инструментом влияния на Россию, не спешит им пользоваться. Он также рассказал, как Вашингтон пытается укрепить свои позиции с помощью санкций и контроля над мировым нефтегазовым рынком.

У Китая есть рычаг, но он не хочет им пользоваться

Самым сильным инструментом Пекина остается торговля. Ее резкое ограничение могло бы поставить российскую экономику в гораздо более сложное положение, хотя Москва в таком случае могла бы попытаться отдать Китаю еще больше ресурсов и уступок, чтобы выиграть время для продолжения войны.

Китайцы могут поступать с Россией как угодно, но они не хотят этого. Достаточно просто сказать: "Мы прекращаем торговлю с вами, пока вы не закончите войну". Тогда теоретически Россия могла бы пойти на что-то из-за обвала экономики или пыталась бы отдать Китаю все, что только возможно, чтобы выиграть время,

– сказал Загородний.

Для Пекина нынешняя модель отношений остается выгодной, поэтому заставлять Москву прекратить войну там не спешат. Даже возможность серьезно повлиять на Кремль сама по себе не означает готовности применить этот инструмент.

Есть ли у Китая рычаг влияния? Есть. Может ли он его применить? Может. Хочет ли? Нет, не хочет, потому что его выгода заключается не в этом,

– подчеркнул политтехнолог.

После встречи с Дональдом Трампом Владимир Зеленский говорил о возможном привлечении Си Цзиньпина. Загородний рассматривает это как способ подтолкнуть Вашингтон к более конкретным действиям: если США не могут заставить Путина изменить курс, в процесс можно предложить привлечь игрока, который действительно обладает сильным экономическим влиянием на Москву.

США усиливают давление через нефть

В Вашингтоне уже поняли, что экономическое давление способно создавать проблемы не только для России, но и для ее торговых партнеров. Китай несколько раз выражал недовольство возможными санкциями, а Индия начала искать альтернативные пути поставок нефти.

Китай уже дважды выразил большое недовольство. Это означает, что Трамп понял: это работающий инструмент. Индия начинает искать другие пути поставок нефти, а это половина экспорта российской нефти,

– пояснил Загородний.

В эту систему давления могут попасть и другие страны, которые продолжают покупать российские энергоресурсы. Среди них Турция, Венгрия и Япония, которая до сих пор импортирует российский сжиженный газ, а также сам Китай и европейские страны.

Этот закон уже не о войне России и Украины, а о том, как перехватить инициативу в контроле над мировым нефтегазовым рынком. В принципе, у них это получается достаточно удачно,

– сказал политтехнолог.

Вашингтон будет продолжать выстраивать механизмы влияния на глобальный энергетический рынок и сокращать зависимость от китайских рычагов, в частности в сфере редкоземельных металлов.

Обратите внимание! Тарас Загородний рассказал, почему Пекину выгодно продолжение войны, как США пытаются усилить давление через нефтяной рынок и что может изменить баланс между Вашингтоном и Китаем. Подробнее об этом читайте в полном материале.

Это постепенно сужает пространство, в котором Пекин может одновременно поддерживать выгодные для себя отношения с Россией и избегать экономического давления со стороны США.

Загородний рассказал о зависимости России от Китая: смотрите видео