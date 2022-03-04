В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве 4 марта около 15:15 объявили о воздушной тревоге. Людей призывают срочно уходить в укрытие гражданской защиты.

Находиться там необходимо до сигнала об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом – запрещено. Оно спасает жизнь.

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Внимание. В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно пойти в укрытие гражданской защиты,

– говорится в сообщении.

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