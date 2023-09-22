У Кличко просят президента отстранить руководителей РГА, которых подозревают в хищении денег

Компания, приближенная к руководству Шевченковской РГА, получила около 100 миллионов гривен бюджетных средств на ремонт укрытий. Тем не менее, необходимых работ не провела.

Следовательно, "УДАР Виталия Кличко" требует расследовать возможное воровство средств чиновниками РГА, а также отстранить главу Шевченковской РГА на время следствия. Об этом заявил в фейсбуке депутат Киевсовета, глава фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец.

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"УДАР Виталия Кличко" настаивает на расследовании возможной кражи средств чиновниками РГА

Подчиненные ОП чиновники Шевченковской РГА под обстрелы Киева осваивают деньги на школьных укрытиях: отдали подряды своей фирме на 96 миллионов гривен". Она деньги взяла, а про ремонты забыла. Чиновники скрыли эту информацию, потому что по состоянию на данный момент ремонты в укрытиях там фирмой не сделаны, – написал глава фракции "УДАР Виталия Кличко".

А сейчас вообще в ряде школ чиновники Шевченковской РГА перенесли ремонт укрытий на 2025 год. Это они окончания войны ждут? Требуем провести расследование возможной кражи бюджетных денег фирмами, приближенными к руководителю Шевченковской РГА. Призываем президента отстранить главу Шевченковской РГА на время следствия,

– заявил Дмитрий Белоцерковец.

Депутат рассказал, что фирмы, приближенные к чиновникам Шевченковской РГА, в ноябре 2022 года взялись за ремонт укрытий в районе на сумму почти 97 миллионов гривен, однако укрытия до сих пор не готовы. В частности, речь идет о таких школах:

№57 на улице Прорезная 19-я (14,01 миллиона гривен);

№97 на улице Телиги 5 (6,49 миллиона гривен);

№101 по улице Коперника, 8.

По информации Белоцерковца, работы (не) выполняет очень близкая руководству РГА фирма "Киевская домостроительная компания". Об этом ранее сообщали журналисты-расследователи по проекту "Наши деньги".

Эта фирма была зарегистрирована в 2012 году. Долгие годы фирма не выигрывала государственные подряды. Пока в феврале 2022 года президент Владимир Зеленский назначил новым руководителем Шевченковской РГА Александра Поповцева (выходец из бизнеса, возглавлял компанию "Барс Украина" из группы, которая пару лет назад монополизировала рынок диспетчеризации лифтов в Киеве),

– утверждает депутат.

Одновременно с назначением Поповцева в "Киевской домостроительной компании" сменился директор и учредитель. Сейчас эти позиции занимает Инна Бондарь. И после этих изменений фирма начала получать большие государственные подряды. Причем только у двух заказчиков: Управление градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА (81,57 миллиона гривен) и КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района города Киева" (5,92 миллиона гривен)", – подчеркнул Белоцерковец.

Депутат также напомнил, что ранее чиновники Шевченковского района уже попадали в громкие уголовные дела по присвоению бюджетных средств. В частности, они планировали потратить 400 тысяч долларов на ремонт укрытия в детском лагере на Закарпатье. Следовательно, Белоцерковец считает, что чиновники РГА чувствуют себя безнаказанными.