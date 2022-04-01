Смешное "предупреждение" Ким опубликовал на своей официальной странице в телеграме 1 апреля. Глава Николаевской ОВА пошутил, что тех жителей области, у кого соберется слишком много техники оккупантов, будут лишать субсидий.

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Кто не будет сдавать военную технику, "останется без субсидий"

Верховная Рада 1 апреля приняла в целом законопроект, предусматривающий денежное вознаграждение за добровольно переданную ВСУ боевую технику государства-агрессора. Да, теперь официально можно получить:

за самолет или корабль врага – 1 миллион долларов;

танк – 100 тысяч долларов;

бронетранспортер – 50 тысяч долларов.

Беру 10% за услуги посредника. Порядочность гарантирую. У кого найдем более 3 единиц (вражеской техники – ред. 24 канал) – лишим субсидии,

– пошутил Виталий Ким.

Вознаграждение за добровольную передачу ВСУ боевой техники врага / Инфографика Информационный хаб "Слуга народа"

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