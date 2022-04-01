Кумедне "попередження" Кім опублікував на своїй офіційній сторінці у телеграмі 1 квітня. Голова Миколаївської ОВА пожартував, що тих мешканців області, у кого назбирається надто багато техніки окупантів, позбавлятимуть субсидій.
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Хто не здаватиме воєнну техніку, "залишиться без субсидій"
Верховна Рада 1 квітня ухвалила в цілому законопроєкт, що передбачає грошову винагороду за добровільно передану ЗСУ бойову техніку держави-агресорки. Так, тепер офіційно можна отримати:
- за літак або корабель ворога – 1 мільйон доларів;
- танк – 100 тисяч доларів;
- бронетранспортер – 50 тисяч доларів тощо.
Беру 10% за послуги посередника. Порядність гарантую. У кого знайдемо понад 3 одиниці (ворожої техніки – ред. 24 канал) – позбавимо субсидії,
– пожартував Віталій Кім.
Винагорода за добровільну передачу ЗСУ бойової техніки ворога / Інфографіка Інформаційний хаб "Слуга народу"
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