Кумедне "попередження" Кім опублікував на своїй офіційній сторінці у телеграмі 1 квітня. Голова Миколаївської ОВА пожартував, що тих мешканців області, у кого назбирається надто багато техніки окупантів, позбавлятимуть субсидій.

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Хто не здаватиме воєнну техніку, "залишиться без субсидій"

Верховна Рада 1 квітня ухвалила в цілому законопроєкт, що передбачає грошову винагороду за добровільно передану ЗСУ бойову техніку держави-агресорки. Так, тепер офіційно можна отримати:

за літак або корабель ворога – 1 мільйон доларів;

танк – 100 тисяч доларів;

бронетранспортер – 50 тисяч доларів тощо.

Беру 10% за послуги посередника. Порядність гарантую. У кого знайдемо понад 3 одиниці (ворожої техніки – ред. 24 канал) – позбавимо субсидії,

– пожартував Віталій Кім.

Винагорода за добровільну передачу ЗСУ бойової техніки ворога / Інфографіка Інформаційний хаб "Слуга народу"

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