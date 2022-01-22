У Кремля идет обратный отсчет

Мы победили. Даже не заметив этого. Несмотря на годы колонизации и оккупации. Зависимостей, которыми Кремль нас опутывал и сковывал. Далее читайте на украинском.

Тисячі агентів різних рівнів, яких в нас інтегрував. Попри вісім років війни. Ми перемогли. Ми – демократія в дії, де народ обирає геополітичний курс, президентів та парламент.

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Ми перемогли

Ми – ринкова економіка, що пручається слабкому АМКУ, регулюванню цін та скидає олігархів зі своєї шиї. Ми – правова держава, яка за незалежного прокурора САП, проти політичних переслідувань та портретів %бал у кабінетах. Саме так для Кремля виглядає їх поразка.

Кремль зробив ставку на слабку владу і знов прорахувався , бо влада – це ми. Слабка команда при владі, кроти на Печерських пагорбах, постпандемічні шрами, енергетична криза та інфляція… Кремль вирішив, що ми достатньо слабкі зараз, щоб використати свій останній шанс. Зламати нас та підкорити. І знов прорахувався. В Україні не на папері, а в реальності єдиним джерелом влади є народ. І скільки б влада не шукала мир в очах Путіна, українці думають інакше. А значить буде саме так, як вирішили ми. І для нас давно холодильник стоїть на другому місці, на першому – цінності. Бо ми знаємо, що без цінностей не буде добробуту та щастя. Ми не підемо купувати газ в "Газпрому" і брати гроші в Кремлі. А значить влада також не піде, бо у важливих питаннях вони будуть робити тільки те, чого хочемо ми.

, бо влада – це ми. Слабка команда при владі, кроти на Печерських пагорбах, постпандемічні шрами, енергетична криза та інфляція… Кремль вирішив, що ми достатньо слабкі зараз, щоб використати свій останній шанс. Зламати нас та підкорити. І знов прорахувався. В Україні не на папері, а в реальності єдиним джерелом влади є народ. І скільки б влада не шукала мир в очах Путіна, українці думають інакше. А значить буде саме так, як вирішили ми. І для нас давно холодильник стоїть на другому місці, на першому – цінності. Бо ми знаємо, що без цінностей не буде добробуту та щастя. Ми не підемо купувати газ в "Газпрому" і брати гроші в Кремлі. А значить влада також не піде, бо у важливих питаннях вони будуть робити тільки те, чого хочемо ми. Кремль сподівався на "загниваючий захід", занурений в розбрат, але гниє та розвалюється саме він. Німеччина, якою керували лобісти Кремля. Де досі популярні фейко-книги про те, як "погано живуть в США".

Де на популярних телеканалах проросійські спікери серед частих гостів. Яка здавалося б прив'язала себе енергетично та фінансово до Росії. Навіть в Німеччині Кремль програв. Коаліція з зеленими, жорстка позиція Бербок, невдоволення Кремля її призначенням, перші за багато років такі складні перемовини… І навіть Смурфик не говорить про те, що газогін Гаргамеля – це про бізнес.

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Кремль розраховував на інше

Після Трампу, штурму Капітолія та виводу військ з Афганістану Кремль очікував іншого. Маючи купу елітної нерухомості в Лондоні та вкладаючи гроші в британську економіку, Кремль вважав, що зможе зашкодити тому, що 70-річний ювілей правління Єлизавети Британія святкуватиме як захисник демократичного порядку на європейському континенті.

Жорстка позиція США та Великобританії – не те, що він думав побачити. Світовий клуб демократій виявився міцнішим. Водночас в клубі диктаторів немає єдності. Навальний, Білорусь, Казахстан … – величезні порізи, з яких витікає кров диктаторів.

У Кремля йде зворотний відлік, поки ми рухаємось вперед. Україна – це про майбутнє. Нам немає за чим сумувати та на що озиратися. Наші найкращі часи – попереду. Такі перемагають. Велич Кремля в минулому. Він не іде вперед. Його мета повернути годинник назад. Воскресити минуле. Такі програють.

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