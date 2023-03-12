Захарова публично признала проблемы в Кремле: в ISW подметили, как оговорилась спикер МИД России

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что в Кремле происходит внутренняя борьба, а Владимир Путин потерял централизованный контроль над российским информационным пространством и не может это исправить.

На заявление обратили внимание специалисты американского Института изучения войны.

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В частности, Захарова заявила, что Кремль не может повторить сталинский подход к созданию современного аналога советского Информбюро для централизованного контроля над внутренним информационным пространством России из-за борьбы между неопределенными кремлевскими "элитами".

Аналитики отметили, что заявление Захаровой заслуживает внимания и подтверждает несколько давних оценок ISW относительно ухудшение динамики кремлевского режима и контроль за информационным пространством.

Заявление подтверждает несколько оценок:

что в Кремле идет борьба между ключевыми членами ближайшего окружения Путина;

что со временем Путин в значительной степени уступил российское информационное пространство разнообразным квазинезависимым актерам;

и что Путин, очевидно, не в состоянии принять решительных мер по восстановлению контроля над российским информационным пространством.

Непонятно, почему Захарова – опытный высокопоставленный представитель – открыто признала эти проблемы в публичной среде. Возможно, она впервые прямо обсудила эти проблемы, чтобы уменьшить ожидания российских националистических военблогеров по поводу действующей способности Кремля объединиться вокруг единого нарратива – или, возможно, даже единой политики,

– допустили аналитики.

Ранее российский оппозиционный политик Игорь Яковенко сказал, что российский диктатор Владимир Путин совершенно оторван от реальности. Яковенко напомнил, что Путин преимущественно исполнял роль так называемого "смотрящего" между разными кланами внутри России. Сейчас, кажется, он буквально теряет над всем контроль.