Возле админграницы Крыма задержали инженера буровой установки, который работал на оккупантов

На административной границе с оккупированным Крымом задержали украинского инженера, который продолжил работать на незаконно захваченном Россией предприятии. Работнику сообщили о подозрении за нарушение порядка въезда-выезда на временную оккупированную территорию.

Мужчина продолжил работать на незаконном захваченном "Черноморнефтегазе". Он занимал должность инженера материально-технического ресурса плавучей буровой установки "Петр Годованец". Уже после оккупации российские власти переименовали ее в "Крым-2".

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Инженер выезжал на установку через закрытые морские порты

Украинские пограничники задержали мужчину во время пересечения админграницы в пункте пропуска "Каланчак". В прокуратуре Крыма выяснили, что период с 2015 до 2021 года инженер систематически выезжал через закрытые морские порты к буровой установке и обеспечивал ее работу.

Мужчине грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет

Своими действиями задержанный нанес ущерб Украине, ведь способствовал разработке украинских ресурсов оккупантами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

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В Украину не впустили российскую актрису дубляжа

Отметим, что российскую актрису озвучивания и дубляжа пограничники не пропустили в Украину. На украинско-молдавской границе установили, что иностранка незаконно находилась в оккупированном Крыму. Теперь женщина не сможет попасть на украинскую территорию еще в течение 3 лет.