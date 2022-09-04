Частный самолет разбился возле побережья Латвии: в кабине не видели пилота

Австрийский самолет Cessna 551 летел из Херес-де-ла-Фронтера на юге Испании. Он разбился вечером 4 сентября.

Про це повідомили у шведській службі порятунку. У НАТО підняли літаки, щоб слідкувати за нестабільним курсом Cessna.

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Зник з радарів

Літак вилетів о 12:56 Грінвічем без встановленого пункту призначення. Перед тим, як він летів над Балтикою, він перебував у Парижі та Кельні. У системі відстеження польотів говориться, що борт швидко втрачав швидкість та висоту.

"Ми дізналися, що літак розбився (в океані) на північний захід від міста Вентспілс у Латвії. Він зник з радарів", - розповів представник рятувальної служби Швеції.

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Хто міг перебувати в літаку

Коли літак був у повітряному просторі Німеччини та Данії, на його огляд відправили військові літаки. Як сказав Йохан Валстром із Морської адміністрації Швеції, із Cessna не змогли встановити контакт.

Нікого не бачили у кабіні,

– зазначив він.

За інформацією німецької газети Bild, у літаку був пілот, чоловік, жінка і, ймовірно, їхня донька.

Військово-повітряні сили Литви на запит Латвії відправили на місце аварії для пошуку та порятунку кораблі. Також туди слідує пором Stena Line, який плив до Швеції.

Еще одна авария с самолетом

В июне 2022 года китайский истребитель упал на жилой квартал города Саньян и повредил ряд домов. Самолет J-7 выполнял задачи во время учений. Сразу стало известно об одном погибшем человеке и двух раненых. Также в городе возникли пожары.

Пилоту истребителя удалось успешно катапультироваться. Он получил легкие травмы. Его сразу госпитализировали. Местные власти отметили, что проведут внутреннее расследование, чтобы установить детали.

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