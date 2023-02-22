В Балтийском море вспыхнуло судно с опасным грузом: оно дрейфует без управления

В Балтийском море загорелось судно с опасным грузом, следовавшим из Клайпеды в Ригу. Оно дрейфует в направлении западного побережья Рижского залива.

Судно, перевозящее полимеры и материалы для красок, вспыхнуло в Балтийском море ночью 22 февраля. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью Морских сил (МС) Лива Вейта.

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Подробности инцидента

В 2:42 в координационный центр поиска и спасения на море Службы береговой охраны МС поступило сообщение с грузового судна "Escape" о том, что в машинном отделении возник пожар. Его не удалось потушить автономной системой пожаротушения.

На место происшествия сразу отправилось судно береговой охраны Saule. Также были оповещены все оперативные службы, а вертолету Государственной пограничной охраны приказали подготовиться к вылету.

Экипаж эвакуировался в спасательной шлюпке

Сразу после отправки сообщения о пожаре, в 2:57 экипаж судна самостоятельно эвакуировался в спасательной шлюпке, а центр поиска и спасения дал указание находившемуся поблизости грузовому судну спасти людей. Все закончилось хорошо – все 15 членов экипажа Escape уже в безопасности, их взяли на борт судна Kairit, которое доставит их в Рижский порт.

Судно дрейфует по морю без управления

Сейчас "Escape" без управления дрейфует по направлению к западному побережью Рижского залива. Судно находится между Мерсрагсом и Роей примерно в 9 километрах от берега. К нему направляются буксиры Stella и Orion с системами пожаротушения, чтобы ликвидировать возгорание на судне.

Экипаж судна береговой охраны Saule сообщил, что открытого огня на месте происшествия не видно. Пока нет информации о том, что контейнеры с опасным грузом горят.