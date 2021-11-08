У Лукашенко – новый план, – парламентарий Литвы о колоннах мигрантов из Беларуси

Ситуация на белорусско-европейской границе движется в очень опасном направлении. Режим Александра Лукашенко использует нелегальных мигрантов против ЕС.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. По его словам, становится очевидно, что режим Беларуси использует нелегалов на границе как инструмент гибридной атаки против Евросоюза.

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"В таком количестве еще не было попыток прорыва границы. Это значит, что наверное, в голове Лукашенко снова появился новый план. Он, наверное, связан с обострением ситуации с мигрантами как давление на Евросоюз", – сказал Ауштрявичюс.

Новый этап обострения на границе Беларуси

Депутат объяснил, что до сих пор и литовские, и польские пограничники делали все возможное, чтобы сдерживать давление – наплыв нелегальных мигрантов.

Было 100 – 150 попыток перейти границу. Но толпы в тысячах мы никогда не видели. Это значит, что это совершенно новый этап обострения ситуации. Вероятны различные провокации, не исключаю возможности летального исхода. Пятрас Ауштрявичюс Депутат Европарламента от Литвы

Ауштрявичюс: Это реванш Лукашенко за санкции

В Минске, по словам Пятраса Ауштрявичюса, не отвечают на вопрос: "Откуда нелегальные мигранты появились в Беларуси, кто их организовал и сопровождает?" Он рассказал, что сейчас с мигрантами фиксируют людей в военной форме – вероятно, из белорусского КГБ или спецслужб.

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"Мы понимаем, что это реванш за те санкции, которые мы приняли против него. Нужно понимать, что Лукашенко пойдет дальше. Его могут остановить только жесткие санкции", – сказал депутат Европарламента от Литвы.

Ситуация на границе с мигрантами: главное