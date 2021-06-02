Такое мнение высказал редактор эфира "Европейского радио" из Минска Змицер Лукашук. Он заверил, что задержание Протасевича окончательно сыграло на руку России.

К теме Лукашенко не пойдет на уступки, поэтому санкции вряд ли сработают, – белорусский журналист

"Сказать конкретно, что Россия причастна – мы не можем, ведь нет доказательств. Мы ничего не имеем", – заверил Лукашук.

Все мосты с Западом сожжены, – Лукашук

По его словам, Россия официально отказывается признать участие, однако ситуация точно выгодна для них.

Лукашенко разорвал все возможные отношения с Западом. Все мосты сожжены. У Лукашенко остается лишь один путь – Москва,

– заявил журналист.

Как отметил Лукашук, для России это хорошо, ведь появилось больше возможностей для продвижения российских интересов в Беларуси.

"Как утверждают белорусские аналитики и эксперты, сейчас Россия активно проводит в Беларуси крымский сценарий, но его растягивают. Они не такие активные, как были в Украине. Все происходит медленнее, но крымский сценарий есть", – подытожил Лукашук.

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Задержание Протасевича в Минске: коротко