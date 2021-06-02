Такое мнение высказал редактор эфира "Европейского радио" из Минска Змицер Лукашук. Он заверил, что задержание Протасевича окончательно сыграло на руку России.
К теме Лукашенко не пойдет на уступки, поэтому санкции вряд ли сработают, – белорусский журналист
"Сказать конкретно, что Россия причастна – мы не можем, ведь нет доказательств. Мы ничего не имеем", – заверил Лукашук.
Все мосты с Западом сожжены, – Лукашук
По его словам, Россия официально отказывается признать участие, однако ситуация точно выгодна для них.
Лукашенко разорвал все возможные отношения с Западом. Все мосты сожжены. У Лукашенко остается лишь один путь – Москва,
– заявил журналист.
Как отметил Лукашук, для России это хорошо, ведь появилось больше возможностей для продвижения российских интересов в Беларуси.
"Как утверждают белорусские аналитики и эксперты, сейчас Россия активно проводит в Беларуси крымский сценарий, но его растягивают. Они не такие активные, как были в Украине. Все происходит медленнее, но крымский сценарий есть", – подытожил Лукашук.
Белорусский журналист о будущем Лукашенко: смотрите видео
Задержание Протасевича в Минске: коротко
- Ситуация произошла 23 мая, когда в белорусской столице экстренно посадили самолет компании Ryanair якобы из-за угрозы заминирования.
- После этого взрывчатку не нашли, но задержали основателя NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
- Запад осудил режим Лукашенко из-за таких действий, в то же время ряд стран прекратили авиасообщение с Беларусью, среди них и Украина.
- Впоследствии, Лукашенко заявил, что он не против, чтобы пророссийские боевики, которые находятся на территории оккупированных украинских земель, приехали в Минск и допросили Протасевича. Это вызвало еще большее возмущение.