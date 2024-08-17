Советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказал 24 Каналу, что состояние здоровья белорусского диктатора ухудшилось уже давно. Вероятно, это обусловлено еще событиями 2020 года, когда люди выходили на митинги против самопровозглашенного президента.

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"Лукашенко выглядит ужасно. Он живет в кошмарах, ведь понимает, что страна его не поддерживает, люди ненавидят. Однако я бы не сидел и не ждал, что он умрет", – заметил он.

Беларусь без Лукашенко

Франак Вячорка отметил, что не стоит просто надеяться на смерть белорусского диктатора, а наоборот – надо активно действовать, усиливать общество и белорусскую идентичность.

Надо делать так, чтобы в любом случае кремлевский сценарий не сработал. Ведь сейчас Владимир Путин контролирует все через Лукашенко (в Беларуси – 24 Канал). Наша задача, чтобы там была проевропейская альтернатива,

– высказался он.

Он подчеркнул, что, заявления о вероятной болезни Лукашенко не должны расслаблять общество. Гражданам Беларуси надо бороться за независимость, ведь диктаторы живут долго.

Стоит добавить, еще в 2023 году были сообщения о серьезной болезни самопровозглашенного президента. Его даже якобы госпитализировали в президентскую клинику в Дроздах. По разным данным, у Лукашенко проблемы с сердцем, позвоночником, есть ожирение и повышенный сахар.