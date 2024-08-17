Радник лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської Франак Вячорка розповів 24 Каналу, що стан здоров'я білоруського диктатора погіршився вже давно. Ймовірно, це зумовлено ще подіями 2020 року, коли люди виходили на мітинги проти самопроголошеного президента.

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"Лукашенко виглядає жахливо. Він живе у кошмарах, адже розуміє, що країна його не підтримує, люди ненавидять. Проте я б не сидів і не чекав, що він помре", – зауважив він.

Білорусь без Лукашенка

Франак Вячорка наголосив, що не варто просто сподіватись на смерть білоруського диктатора, а навпаки – треба активно діяти, посилювати суспільство та білоруську ідентичність.

Треба робити так, щоб у будь-якому випадку кремлівський сценарій не спрацював. Адже зараз Владімір Путін контролює все через Лукашенка (у Білорусі – 24 Канал). Наше завдання, щоб там була проєвропейська альтернатива,

– висловився він.

Він підкреслив що, заяви про ймовірну хворобу Лукашенка не мають розслабляти суспільство. Громадянам Білорусі треба боротись за незалежність, адже диктатори живуть довго.

Варто додати, ще у 2023 році були повідомлення про серйозну недугу самопроголошеного президента. Його навіть начебто госпіталізували у президентську клініку в Дроздах. За різними даними, у Лукашенка проблеми із серцем, хребтом, є ожиріння та підвищений цукор.