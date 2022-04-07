У меня здоровый пофигизм, это часть восточной культуры и спорта, – Ким о своей вечной улыбке

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, как сохраняет спокойствие несмотря на военное вторжение российских военных. Ким заявил, что концентрируется на тех вещах, на которые может повлиять.

Ким: Ты должен быть сбалансирован, сдержан в любой ситуации

Виталий Ким стал одним из символов войны. Своими оптимистичными и иногда насмешливыми обращениями о россиянах он успокаивает граждан. В то же время бывает, что главе Николаевской ОВА приходится и просить прощения за чрезмерный оптимизм.

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Ким описал это как "здоровый пофигизм". По его словам, это часть восточной культуры, которая передалась ему от отца. Также он провел аналогию с боксом.

В частности, по словам Кима, если боксер выходит в ринг на эмоциях, то он еще до гонга находится в худшей ситуации, чем соперник.

Это та часть восточной культуры, которая говорит, что ты должен быть сбалансирован, сдержан в любой ситуации. И это часть спорта. Если ты выходишь на эмоциях на ринг, то в принципе уже в проигрышной ситуации,

– сказал он.

Глава Николаевской ОВА отметил, что предпочитает холодный ум и пытается думать о вещах, на которые может повлиять.

"В любом случае холодный ум всегда лучше и спокойнее. Нечего беспокоиться о вещах, на которые ты не можешь повлиять. Нужно концентрироваться только на тех, на которые ты можешь повлиять", – резюмировал Ким.

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