Кім: Ти повинен бути збалансований, стриманий у будь-якій ситуації

Віталій Кім став одним із символів війни. Своїми оптимістичними та іноді глузливими зверненнями про росіян він заспокоює громадян. Водночас буває, що главі Миколаївської ОВА доводиться і перепрошувати за надмірний оптимізм.

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Кім описав це як "здоровий пофігізм". За його словами, це частина східної культури, яка передалася йому від батька. Також він провів аналогію з боксом.

Зокрема, за словами Кіма, якщо боксер виходить у ринг на емоціях, то він ще до гонга перебуває у гіршій ситуації, аніж суперник.

Це та частина східної культури, яка говорить, що ти повинен бути збалансований, стриманий у будь-якій ситуації. І це частина від спорту. Якщо ти виходиш на емоціях на ринг, то принципі вже у програшній ситуації,

– сказав він.

Очільник Миколаївської ОВА зазначив, що віддає перевагу холодному розуму та намагається думати про речі, на які може вплинути.

"У будь-якому випадку холодний розум завжди кращий і спокійніший. Нічого турбуватися про речі, на які ти не можеш вплинути. Потрібно концентруватися тільки на тих, на які ти можеш вплинути", – резюмував Кім.

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