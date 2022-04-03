В Николаеве в результате обстрелов 14 человек получили травмы, есть погибший

Российские военные снова обстреляли Николаев. Из-за циничных обстрелов оккупантов сразу 14 человек получили травмы.

Пострадал ребенок

О последствиях обстрелов россиян сообщил глава Николаевской ОВД Виталий Ким. От рук русских оккупантов погиб один человек.

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По информации Кима, в больницу доставлены 14 человек. Из них 11 – госпитализированы.

Среди госпитализированных 15-летний ребенок. В результате травм ребенку придется делать операцию.

14 доставлен в больницу. 11 госпитализированы. Среди них ребенок 15 лет в средней тяжести. Завтра – операция. 1 умер, не спасли,

– говорится в сообщении Кима.

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